¿No escribes en los grupos de WhatsApp? La psicología explica la razón
No expresarte en la popular apliación puede decir algo que no sabías de ti mismo.
Los grupos de WhatsApp se han convertido en el eje digital de nuestra vida social, familiar y laboral. Sin embargo, existe un fenómeno que divide opiniones: el usuario que “está pero no está”.
Aquel miembro que lee absolutamente todo, pero cuyo chat permanece vacía de mensajes.
Si eres de los que prefiere el rol de observador silencioso, o si te has sentido frustrado por el silencio de alguien cercano, la psicología tiene respuestas que rompen con los mitos más comunes.
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Más allá de los chats
Contrario a lo que dicta la interpretación popular, el silencio en un grupo digital rara vez es un acto de desdén o falta de interés.Según expertos en comportamiento digital, permanecer en silencio es, en muchos casos, una forma de autocuidado y respeto personal.
La reconocida investigadora española, Dra. Silvia Martínez Martínez, sostiene que las plataformas digitales actúan como filtros que potencian discursos hegemónicos y relegan a un segundo plano las posturas minoritarias.
Bajo esta dinámica de “espiral de silencio”, el usuario puede optar por no participar, lo cual no debería interpretarse como una deficiencia en sus habilidades comunicativas, falta de interés o mera timidez, sino como una respuesta adaptativa al entorno digital.
Las razones clave detrás del “silencio digital”
- Perfiles reflexivos: Muchas personas prefieren procesar la información antes de emitir una opinión. Para cuando han terminado de analizar el contexto de la conversación, el grupo ya ha saltado a otro tema, haciendo que su intervención se sienta extemporánea.
- Gestión de la carga cognitiva: La saturación por exceso de notificaciones es real. Usuarios que buscan mantener su bienestar mental eligen no alimentar la rueda del “scroll infinito”, priorizando su tiempo fuera de la vorágine de las notificaciones constantes.
- Privacidad como valor: Participar en espacios grupales grandes implica una exposición constante.Las personas más reservadas tienden a evitar participar para no involucrarse en dinámicas que consideran invasivas o innecesariamente públicas.
- Menor necesidad de validación: A diferencia de los usuarios que buscan reconocimiento social o gratificación inmediata (likes, reacciones, respuestas), los miembros menos activos no suelen necesitar que su opinión sea validada constantemente por el grupo.
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