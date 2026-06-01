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VIDEO. Parisi destroza primera Cuenta Pública de Kast: “Sigue en modo candidato y no modo presidente”

El líder del PDG cuestionó la falta de detalles en los anuncios del Mandatario y acusó que no se informaron plazos, recursos ni mecanismos de ejecución.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Duras críticas lanzó el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, cuestionando la falta de detalles concretos en los anuncios realizados por el Mandatario.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el economista aseguró que el discurso presidencial dejó “un sabor a poco”, pese a la serie de medidas anunciadas en materias de seguridad, economía, vivienda y empleo.

“¿Qué es lo que esperábamos nosotros? Claramente que diga cuáles son los objetivos, metas y planes, pero con plazos y recursos”, señaló el economista.

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PROVIDENCIA El candidato presidencial Franco Parisi posa para una foto. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

El líder del PDG apuntó especialmente a la falta de precisiones sobre cómo se implementarán algunas de las principales iniciativas expuestas por el líder de Gobierno durante su intervención ante el Congreso Nacional.

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“Son algunas bastante relevantes en términos de los 50 barrios que quieren intervenir, pero cuándo, cómo, dónde y con cuánto, no se dice”, criticó.

Parisi sostuvo que el Gobierno continúa privilegiando los anuncios generales por sobre la ejecución de políticas concretas, afirmando que la administración aún no logra desprenderse de la lógica electoral. “Claramente sigue en modo candidato y no modo presidente”, lanzó.

En esa línea, agregó que esta situación podría significar nuevos costos para la actual administración. “Eso significa otros tres meses más perdidos para el Gobierno”, afirmó.

El dirigente insistió en que la principal preocupación de los chilenos, especialmente de la clase media, pasa por conocer medidas concretas y verificables para enfrentar los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.

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