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Bus RED y van protagonizan violento choque en plena Alameda: ambos terminaron impactando un árbol en la vereda

Los vehículos sufrieron daños de consideración tras la colisión. Las autoridades reportaron restricción de pistas.

Ruth Cárcamo

Captura Meganoticias

Captura Meganoticias

Durante la mañana de este lunes, un bus del sistema RED Movilidad y una van protagonizaron una violenta colisión en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Obispo Umaña, donde ambos impactaron chocaron entre sí.

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A raíz del choque, también resultaron dañados un árbol y una reja ubicados en la vereda, lo que provocó importantes daños en ambas maquinarias. Cabe destacar que ninguno de los vehículos transportaba pasajeros al momento del accidente.

Conductor lesionado

Hasta el momento, se sabe que el conductor de la van resultó lesionado, mientras que el chofer del bus fue trasladado a un centro asistencial, aunque se desconocen sus heridas.

Desde Transporte Informa comunicaron que las pistas exclusivas para el transporte público en la Alameda, al poniente con Obispo Umaña, se mantienen con restricción debido al procedimiento.

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