Los elegidos de Bielsa: Uruguay anuncia su nómina para el Mundial 2026 con ausencias importantes / Nicolò Campo

Marcelo Bielsa oficializó este domingo la nómina de Uruguay para disputar el Mundial 2026, torneo donde los charrúas enfrentarán a España, Arabia Saudita y Cabo Verde por el Grupo H.

Entre los principales nombres que fueron convocados por el “Loco”, destacan Federico Valverde, figura del Real Madrid y uno de los líderes del plantel, además de Ronald Araújo (Barcelona), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Manchester United) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Por otro lado, uno de los grandes ausentes en la nómina es Nahitan Nández. El volante, habitual en el proceso clasificatorio y uno de los jugadores más utilizados por Uruguay en los últimos años, quedó fuera de la lista definitiva, decisión que generó amplio debate entre los hinchas y la prensa uruguaya.

Otra ausencia importante es la de Luis Suárez. El histórico goleador de la selección uruguaya había manifestado su disposición para regresar y disputar la Copa del Mundo, pero Bielsa optó por no incluirlo en el listado.

Revisa la nómina de Uruguay para el Mundial 2026