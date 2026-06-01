La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se produjo el ingreso no autorizado de una persona al sector oriente del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, específicamente en una zona que se encuentra cerrada debido a obras en ejecución.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la institución, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto aeroportuario.

En ese lugar, donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, habría vandalizado una de ellas con grafitis.

DGAC presentó denuncia y anuncia investigación interna

A través de un comunicado, la DGAC señaló que “se produjo el ingreso no autorizado de una persona al sector oriente del Aeropuerto Arturo Merino Benítez”. Además, precisó que el acceso se habría concretado mediante un daño al cierre perimetral del recinto.

La institución detalló que, tras detectar la situación, se presentó la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que ya desarrolla diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

En el mismo texto, la DGAC manifestó su rechazo a lo ocurrido y recalcó que “condena enérgicamente lo sucedido”, debido a que se trata de una vulneración a la seguridad aeroportuaria.

Asimismo, el organismo indicó que llevará adelante una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los protocolos de seguridad asociados al área afectada e implementar las modificaciones o acciones disciplinarias que correspondan.

Según el comunicado, el hecho afectó a una aeronave que se encontraba fuera de operación, en una zona no habilitada para el tránsito regular de pasajeros ni público general. Sin embargo, la situación encendió alertas por el acceso irregular a un recinto estratégico.

Por ahora, la investigación deberá establecer cómo se produjo el ingreso, cuánto tiempo permaneció la persona al interior del recinto y si hubo participación de terceros.