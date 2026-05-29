Corte de luz en Santiago este viernes 29 de mayo: Enel anuncia interrupciones de hasta 8 horas en 9 comunas
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este viernes 29 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en nueve comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según comunicó la empresa, estas suspensiones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino a sectores específicos definidos en su mapa de trabajos programados.
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En ese contexto, la compañía explicó que los cortes se deben a “trabajos programados”, los que podrían extenderse por varias horas durante la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 29 de mayo
De acuerdo con el cronograma informado por Enel, las comunas afectadas serán La Florida, Macul, San Miguel, Peñalolén, Santiago, Las Condes, Vitacura, Conchalí y Recoleta.
A continuación, el detalle:
- La Florida: desde las 11:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Macul: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 15:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Santiago: desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Las Condes: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Conchalí: desde las 09:30 horas hasta las 10:30 horas.
- Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas.
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