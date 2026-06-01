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Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: revisa requisitos, montos y fecha de resultados

El beneficio se reflejará en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: revisa requisitos, montos y fecha de resultados

Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: revisa requisitos, montos y fecha de resultados / Agencia Uno

La quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico entra en su recta final. El beneficio, que entrega un descuento directo en las cuentas de la luz, mantendrá sus postulaciones abiertas hasta este viernes 5 de junio, a las 18:00 horas.

La ayuda está dirigida principalmente a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), además de familias con personas electrodependientes inscritas en el registro correspondiente.

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Cabe recordar que el beneficio se reflejará en las boletas desde septiembre, según informó el Ministerio de Energía.

Requisitos y montos del Subsidio Eléctrico

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno, los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Ser cliente residencial (arrendatario o propietario).
  • Estar al día en las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH o contar con una persona electrodependiente inscrita, independiente del tramo socioeconómico.

Los montos de esta convocatoria dependen del número de integrantes del hogar. Para familias de un integrante, el descuento será de $17.346; para hogares de dos a tres personas, llegará a $22.548; y para grupos de cuatro o más integrantes, alcanzará los $31.224.

La postulación se realiza en el sitio oficial del Subsidio Eléctrico (disponible aquí), ingresando con ClaveÚnica. También está disponible mediante ChileAtiende, su plataforma web, videollamada o el Call Center 101, según detalló el Ministerio.

Los resultados se darán a conocer el próximo 12 de agosto. Además, quienes fueron beneficiados en la cuarta convocatoria y mantienen sus condiciones tendrán preferencia para recibir el subsidio de forma automática durante el segundo semestre de 2026.

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