“¡Hola Chile!”: Frankie Muniz sorprendió con especial saludo tras confirmar su visita a la Comic Con 2026 / Cindy Ord

Este lunes, la cuenta oficial de Comic Con Chile compartió un especial video de uno de los grandes invitados de su edición 2026: el actor Frankie Muniz.

Muniz, conocido mundialmente por interpretar a Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle (Malcolm, el de en medio), confirmó hace algunas semanas su visita a nuestro país para participar en la popular convención que se realizará en Espacio Riesco.

“¡Hola, Chile! Estoy súper emocionado de anunciar que asistiré a la Comic Con Chile 2026 como invitado internacional. Espero verlos a todos el 3 de julio en Espacio Riesco. ¿Vendrás?”, comentó el actor en el registro compartido por la organización.

El intérprete de 40 años es uno de los dos invitados internacionales confirmados para esta edición. El otro es Carlos Villagrán, reconocido por dar vida a Quico en la clásica serie El Chavo del 8.

Las entradas para Comic Con Chile 2026 ya se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket. Los boletos diarios tienen un valor de $29.900, mientras que el abono para los tres días cuesta $69.000.

La edición 2026 de Comic Con Chile se llevará a cabo los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en Espacio Riesco.