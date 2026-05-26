Mientras desiste de las convocatorias de La Roja: Erick Pulgar vuelve a jugar en Flamengo tras más de un mes

Por estos días, la selección chilena ya trabaja pensando en los amistosos de la fecha FIFA de junio frente a Portugal y la República Democrática del Congo, mientras Nicolás Córdova aguarda por los últimos convocados que todavía tienen compromisos con sus respectivos clubes.

Una de las ausencias que más ha llamado la atención en las últimas nóminas de La Roja es la de Erick Pulgar, quien por segunda convocatoria consecutiva desistió de participar bajo el mando del técnico interino.

En esta oportunidad, la situación parecía entendible considerando que el mediocampista no jugaba hace más de un mes con la camiseta de Flamengo debido a una lesión en el hombro. Sin embargo, este miércoles volvió a las canchas sin presentar complicaciones físicas.

El volante de 32 años, considerado uno de los mejores del continente en su puesto, ingresó a los 60 minutos en el duelo entre el “Mengao” y Cusco FC, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles.

Con Pulgar en cancha, el equipo dirigido por Léo Jardim reaccionó y terminó goleando por 3-0 gracias a un doblete de Bruno Henrique y otro tanto penal de Lucas Paquetá. Mientras tanto, el formado en Deportes Antofagasta dominó el mediocampo con autoridad.

De esta manera, Erick Pulgar acumulará más de un año y medio sin vestir la camiseta de la selección chilena, pese a encontrarse físicamente apto. Su último partido con La Roja fue el 15 de octubre de 2024, en la derrota por 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias.