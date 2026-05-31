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VIDEOS. “Yo se la cerré a él”: Claudia Schmitd responde a Farkas y revela episodio que quebró su amistad

La exmodelo respondió al empresario luego de que anunciara acciones legales y aseguró que no se retractará de sus declaraciones.

Nelson Quiroz

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La disputa pública entre Claudia Schmitd y Leonardo Farkas sumó un nuevo capítulo luego de que el empresario anunciara acciones judiciales por presuntas injurias y difamaciones en su contra, tras la difusión de comentarios vinculados a supuestas fiestas privadas que fueron mencionadas en el programa Que te lo digo.

La controversia se originó después de que el periodista Sergio Rojas revelara en televisión antecedentes que, según afirmó, le habría contado la propia exmodelo uruguaya sobre el deterioro de su relación con el rubio.

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Tras ello, el empresario emitió un extenso comunicado donde aseguró haber ayudado económicamente a Schmitd durante años y acusó que la exfigura televisiva buscaba protagonismo afectando la honra de su familia.

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En ese contexto, Farkas informó que instruyó a sus abogados para preparar querellas criminales contra quienes, a su juicio, participaron en la difusión de esas acusaciones. “La situación ha escalado a límites inaceptables”, sostuvo el empresario.

“Lo dicho lo voy a mantener”

Sin embargo, lejos de retroceder, Claudia Schmitd respondió a través de sus redes sociales y aseguró que enfrenta la situación con tranquilidad. “Todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales”, afirmó, descartando retractarse de sus declaraciones.

La exmodelo también cuestionó el contenido del comunicado emitido por Farkas y negó haber recibido ayuda desinteresada por parte del empresario.

Quiero decirles que nunca nos ayudó, sino siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la de turno de ahora, a la que fue a visitarlo a Italia, a hacer un tongo para Primer Plano", expuso.

En tanto, según relató, durante la época en que mantenían cercanía recibió un sobre con dinero en efectivo que, asegura, provocó un profundo quiebre en su matrimonio.

De acuerdo con su versión, el sobre contenía miles de dólares y le habría sido entregado con la petición de que no informara a su entonces esposo.

Schmitd sostuvo que comunicó inmediatamente la situación a su pareja y que ese episodio marcó el inicio del distanciamiento definitivo.

Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera. Yo se la cerré a él. Esa fue la instancia donde yo dije, hasta acá llegamos. No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con 1000 de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada", cerró.

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