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VIDEO. Experto advierte posibles réplicas tras intenso temblor en la zona central de Chile: “Es esperable que ocurran”

El movimiento se sintió desde Coquimbo hasta O’Higgins.

Nelson Quiroz

Un sismo de magnitud preliminar 6 se registró la tarde de este domingo en la zona central del país, con epicentro ubicado a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

El movimiento telúrico fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, generando además la activación de alertas sísmicas en teléfonos celulares minutos antes del evento.

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ADN

Tras el temblor, el experto de la Red Geocientífica de Chile, Cristóbal Muñoz, explicó en conversación con ADN que este tipo de sismos se ha presentado con frecuencia en la zona de Coquimbo y Valparaíso, destacando que su amplia percepción se debe a la profundidad del fenómeno.

Según indicó, el evento ocurrió a unos 30 kilómetros de profundidad, en una zona asociada al contacto entre las placas tectónicas, lo que permitió que fuera sentido en varias regiones del país. Además, señaló que se reportaron intensidades que fluctuaron entre los 2 y 5 grados en la escala de Mercalli, con registros provenientes incluso desde localidades como Pichilemu, Illapel y Santiago.

El especialista advirtió que, debido a las características del sismo principal, es altamente probable que se produzcan réplicas durante las próximas horas. Es esperable que tengamos réplicas de este evento”, sostuvo, llamando a la población a mantenerse atenta y actuar con calma frente a nuevos movimientos.

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