“Llegamos con poco descanso, pero hay un compromiso muy grande en el plantel y eso te lleva a los resultados”

Universidad Católica regresó a los triunfos en la Liga de Primera 2026 tras golear por 3-0 a Huachipato en Talcahuano, resultado que le permitió escalar al segundo lugar de la tabla y convertirse en el nuevo escolta de Colo Colo, a 10 unidades de distancia.

Al término del partido, el técnico de los cruzados, Daniel Garnero, habló con TNT Sports y valoró el sacrificio de sus jugadores, quienes hace solo tres días sellaron su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras conseguir un histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera.

“La alegría de ver un compromiso muy grande en el plantel. Hoy era un partido muy difícil, llegamos ayer acá, antes de ayer de Buenos Aires, con poco descanso, no tuvimos siesta. Hay un compromiso muy grande con los jugadores y eso lleva a los resultados", comenzó declarando.

“Estoy muy contento porque ganamos, porque era lo que veníamos a buscar. Necesitamos de todos en el plantel y hoy, algunos muchachos que quizás vienen participando menos, aprovecharon su oportunidad y eso me pone muy contento”, agregó el DT de la UC.

Pese al contundente triunfo, Garnero no eludió la autocrítica y agregó: “Los primeros 20, 25 minutos, estuvimos muy erráticos. Nuestra primera opción era jugar para atrás, en una cancha que no estaba del todo bien y con un rival que presionaba mucho. Pudimos saltar poco esa presión y poder terminar bien la jugada".

“En el último tramo, los últimos 20 minutos lo hicimos mejor. Generamos varias situaciones claras en las que no tuvimos la efectividad. Pero bueno, después con paciencia el equipo siguió insistiendo, consiguió el gol y después manejó muy bien el juego", complementó.

Por último, el técnico de Universidad Católica evitó referirse a Estudiantes, su próximo rival en los octavos de final de la Copa Libertadores. “No pienso hoy en Estudiantes. Pienso en recuperar a los chicos que hicieron un esfuerzo muy grande en estos últimos tres o cuatro días y pensar en el sábado en Cobresal. Después iremos viendo más adelante, agosto está muy lejos", sentenció.