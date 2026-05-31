Temblor se registra en el norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Durante la tarde de este domingo 31 de mayo, un temblor se registró en el norte de Chile.

Según los datos entregados por Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,0.

En tanto, su epicentro se ubicó a 14 kilómetros al sur de La Serena, en la región del Coquimbo.

El sismo tuvo lugar a eso de las 17:03 horas, y se percibió en localidades como Coquimbo, Andacollo, La Serena y Rí­o Hurtado.