“La situación ha escalado a límites inaceptables”: Leonardo Farkas anunció demanda contra conocido rostro de televisión

Este viernes, Leonardo Farkas reveló a través de un comunicado de prensa que tomará medidas judiciales contra un conocido rostro de televisión.

El empresario comentó que demandará por “difamación e injurias” a Claudia Schmidt luego de que Sergio Rojas revelara en el programa Que te lo digo que la modelo uruguaya no participaba de las fiestas de Leonardo Farkas porque eran “orgías colectivas”.

“Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile“, escribió Farkas.

“Todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos,decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia”, agregó.

El empresario indicó que la situación “ha escalado a límites inaceptables” y que dio instrucciones a sus abogados en la demanda contra la modelo uruguaya.

“He dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder”, cerró.