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VIDEO. Viralizan video de conductora que agredió a trabajadores tras cargar bencina e irse sin pagar en Las Condes

Carabineros confirmó que la mujer estaba bajo los efectos de drogas al momento de su detención.

Javiera Rivera

Viralizan video de conductora que agredió a trabajadores tras cargar bencina e irse sin pagar en Las Condes

Un violento incidente ocurrido en una estación de servicio Shell de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se volvió viral durante las últimas horas.

Esto, luego de que se difundieran registros que muestran a una conductora agrediendo a trabajadores tras cargar combustible e intentar abandonar el lugar sin pagar.

El altercado ocurrió cuando dos trabajadores del recinto advirtieron que la mujer se disponía a retirarse sin cancelar la carga de bencina. Al intentar impedir su salida, la conductora reaccionó de forma agresiva.

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La mujer golpeó y empujó a ambos trabajadores del servicentro. Posteriormente, también agredió a un inspector municipal que siguió el vehículo y logró interceptarlo tras la fuga.

Finalmente, Carabineros concretó su detención por las agresiones y amenazas denunciadas por las víctimas. Y se constató que la mujer se encontraba bajo la influencia de las drogas.

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