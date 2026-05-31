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Cuenta Pública 2026 provocará cortes de tránsito en Valparaíso: estas son las restricciones y cambios en los traslados

Las modificaciones se aplicarán durante la jornada del lunes en el entorno del Congreso Nacional y afectarán tanto a vehículos particulares como al transporte público e interurbano.

Verónica Villalobos

Cuenta Pública 2026 provocará cortes de tránsito en Valparaíso: estas son las restricciones y cambios en los traslados

Santiago

Un amplio operativo de seguridad modificará la movilidad en el centro de Valparaíso este lunes 1 de junio, con motivo de la Cuenta Pública Presidencial 2026 que se realizará en el Congreso Nacional.

Las restricciones comenzarán a regir desde las 07:00 horas y, en principio, se extenderán hasta las 14:00 horas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los horarios podrían variar dependiendo de las evaluaciones de seguridad que realice Carabineros durante la jornada.

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Entre los principales cortes de tránsito se encuentra la suspensión total de circulación en Avenida Pedro Montt, entre Avenida Argentina y Avenida Francia, además de restricciones en Avenida Argentina y diversos accesos desde Cerro Barón. También se prohibirá el tránsito dentro del cuadrante comprendido por Chacabuco, Eusebio Lillo, Independencia y Avenida Francia, sector donde se ubica el Congreso Nacional.

Para mitigar el impacto, se habilitaron rutas alternativas para quienes se desplacen entre Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, utilizando vías como Avenida España, Avenida Errázuriz, Avenida Francia e Independencia, dependiendo del sentido del viaje.

Uno de los cambios más relevantes afectará al transporte interurbano. El Terminal Rodoviario de Valparaíso permanecerá cerrado desde el domingo y reabrirá una vez que la autoridad policial lo autorice, situación que se estima ocurrirá durante la tarde del lunes. Mientras tanto, los buses realizarán el ascenso y descenso de pasajeros en Avenida Brasil, entre Avenida Francia y Avenida Argentina.

Las autoridades también informaron que varios recorridos de taxis colectivos deberán modificar temporalmente sus puntos habituales de operación, por lo que hicieron un llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y considerar eventuales extensiones de las restricciones durante la jornada.

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