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Joaquín Niemann gana su octavo título en el LIV Golf y asegura millonario premio

“Joaco” se proclamó campeón en Corea del Sur y se consolidó como el golfista con más títulos individuales en la historia del LIV Golf.

Daniel Ramírez

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Getty Images / NurPhoto

Joaquín Niemann volvió a celebrar en el LIV Golf Tour tras proclamarse campeón del torneo en Corea del Sur este domingo. Con este triunfo, el chileno alcanzó su octavo título desde que se incorporó al circuito profesional en 2022.

“Joaco” se llevó la victoria tras imponerse en el primer hoyo del desempate al estadounidense Talor Gooch, luego de completar las cuatro jornadas de competencia con un acumulado de 12 golpes bajo el par.

Gracias a esta conquista, el deportista oriundo de Talagante se consolidó como el golfista con más títulos individuales en la historia del LIV Golf.

Además, el éxito vino acompañado de una importante recompensa económica. Por adjudicarse el título en territorio surcoreano, el chileno se aseguró un premio de cuatro millones de dólares.

Ahora, Joaquín Niemann pondrá su mirada en la siguiente fecha del LIV Golf Tour, que se desarrollará entre el 4 y el 7 de junio en Andalucía, España.

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