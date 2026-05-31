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Con entrada gratuita: las actividades que ofrece el Club Hípico de Santiago este domingo en el Día del Patrimonio 2026

Muestra de autos antiguos, juegos infantiles, visitas guiadas y las clásicas carreras de caballos son algunas de las actividades que se desarrollarán este domingo en l recinto ubicado en Barrio República.

Daniel Ramírez

Entrevista Club Hípico

Entrevista Club Hípico

10:31

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Este domingo 31 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio 2026, el Club Hípico de Santiago ofrece variadas actividades con entrada gratuita y para todo público.

Muestra de autos antiguos, juegos infantiles, visitas guiadas y las clásicas carreras de caballos son algunas de las actividades que se desarrollarán durante esta jornada, hasta las 21:00 horas, en el recinto ubicado en Barrio República.

En diálogo con ADN, Felipe Ogrodnik nos cuenta más detalles de la jornada que se vivirá este domingo en el Club Hípico de Santiago.

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