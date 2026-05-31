Con entrada gratuita: las actividades que ofrece el Club Hípico de Santiago este domingo en el Día del Patrimonio 2026
Muestra de autos antiguos, juegos infantiles, visitas guiadas y las clásicas carreras de caballos son algunas de las actividades que se desarrollarán este domingo en l recinto ubicado en Barrio República.
Entrevista Club Hípico
10:31
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este domingo 31 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio 2026, el Club Hípico de Santiago ofrece variadas actividades con entrada gratuita y para todo público.
Muestra de autos antiguos, juegos infantiles, visitas guiadas y las clásicas carreras de caballos son algunas de las actividades que se desarrollarán durante esta jornada, hasta las 21:00 horas, en el recinto ubicado en Barrio República.
En diálogo con ADN, Felipe Ogrodnik nos cuenta más detalles de la jornada que se vivirá este domingo en el Club Hípico de Santiago.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.