Criteria: aprobación de Presidente Kast cae a 36% y un 45% cree que no existe plan claro de seguridad

mA horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, una nueva encuesta Criteria mostró una caída en la aprobación de su gestión y un aumento en las críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno.

Según el sondeo, el respaldo al Mandatario disminuyó un punto porcentual respecto de la medición anterior y se ubicó en 36%. En tanto, la desaprobación aumentó cuatro puntos, llegando al 53%.

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Uno de los resultados más desfavorables para el Ejecutivo se registró en materia de seguridad. Un 45% de los consultados considera que el Gobierno no tiene un plan claro para enfrentar la delincuencia, mientras que solo un 12% cree que existe una estrategia definida.

Además, la percepción sobre la capacidad de Kast para enfrentar la delincuencia cayó seis puntos y se ubicó en 38%, siendo el atributo que registró la mayor baja entre los evaluados.

La encuesta también reveló un deterioro en la evaluación del manejo de la emergencia. Un 46% considera que el rumbo adoptado por el Gobierno es incorrecto, cinco puntos más que en la medición anterior.

Pese a ello, el Presidente mantiene una valoración positiva en algunos aspectos. Un 54% de los encuestados lo considera una persona trabajadora y un 53% cree que tiene capacidad para impulsar el crecimiento económico.

Los resultados se conocen en la antesala de la Cuenta Pública que el Mandatario realizará este domingo ante el Congreso Nacional.