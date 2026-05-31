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Ciudadano colombiano muere tras ataque armado en San Joaquín

La víctima fue interceptada por desconocidos cuando salía de su domicilio. La PDI trabaja para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

Verónica Villalobos

Ciudadano colombiano muere tras ataque armado en San Joaquín

Un hombre de nacionalidad colombiana falleció durante la madrugada de este domingo tras ser víctima de un ataque armado en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, cuando se disponía a abandonar su domicilio a bordo de su vehículo.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, la víctima había estado compartiendo con amigos en su vivienda antes de salir. En ese momento fue interceptada por al menos dos sujetos, quienes efectuaron disparos en su contra en las inmediaciones del inmueble.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hombre alcanzó a poner en marcha el automóvil en un intento por huir del ataque. Sin embargo, recibió un impacto balístico que le hizo perder el control del vehículo, terminando su recorrido tras colisionar contra una muralla cercana.

Tras el hecho, su pareja lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Barros Luco, donde finalmente falleció producto de la gravedad de las heridas. Las autoridades precisaron que mantenía su situación migratoria regular en Chile.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, que desarrolla peritajes en el lugar y revisa registros de cámaras de seguridad para determinar la dinámica de los hechos e identificar a los autores del crimen. Entre las evidencias levantadas figura una vainilla percutada que será sometida a análisis especializados.

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