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Piden renuncia de seremi de Transportes de Aysén tras protagonizar incidente en comisaría por detención de su esposo

La autoridad quedó en el centro de la controversia luego de un incidente ocurrido en Coyhaique.

Nelson Quiroz

Diana Copa

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Aysén

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Aysén

La polémica que involucra a la seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Verónica Figueroa Foitzick, escaló durante las últimas horas luego de que trascendiera que el Gobierno solicitó su renuncia, en medio de los cuestionamientos por un incidente ocurrido en la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique tras la detención de su esposo.

El caso salió a la luz este fin de semana luego de que el medio regional El Divisadero informara que la autoridad protagonizó un altercado al interior del recinto policial, donde habría insistido en que su cónyuge fuera retirado del calabozo.

ADN

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Aysén

Luego la situación obligó a Carabineros a informar lo ocurrido a la Delegación Presidencial Regional conforme a los protocolos establecidos.

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Tal como pudo corroborar Radio ADN, la controversia se relaciona con una causa judicial que afecta al esposo de Figueroa, vinculada a un accidente de tránsito registrado en febrero de 2025 en la Ruta 7, en el sector El Peludo.

La investigación apuntaba a que un animal de su propiedad se encontraba suelto en la vía, provocando un siniestro que dejó a una persona con lesiones graves. De acuerdo con antecedentes conocidos posteriormente, el imputado mantenía una audiencia pendiente y habría sido detenido luego de no comparecer ante el tribunal, tras lo cual quedó a disposición de la justicia.

Versiones difundidas en distintos medios regionales sostienen que la autoridad habría increpado a funcionarios policiales durante la detención de su esposo.

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