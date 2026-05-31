Diputado Ossandón (PDG) exige plan fronterizo ante posible llegada masiva de migrantes desde Bolivia

El diputado Fabián Ossandón (PDG) manifestó su preocupación por los efectos que podría tener en Chile la crisis política e institucional que atraviesa Bolivia.

En ese contexto, el parlamentario le solicitó al Gobierno informar las medidas que se están adoptando para enfrentar un eventual aumento del flujo migratorio en la frontera norte.

El diputado por la región de Antofagasta anunció el envío de oficios de fiscalización al Presidente José Antonio Kast, a los ministerios de Seguridad y Defensa y a autoridades regionales.

El objetivo, explicó, es conocer si existe un plan de contingencia ante un posible ingreso masivo de ciudadanos bolivianos y cuáles son las medidas de resguardo fronterizo que actualmente se encuentran operativas.

“Llevamos bastante tiempo intentando regularizar la migración y poner orden en nuestras fronteras. Volver a enfrentar un flujo descontrolado e importante debido a la situación en Bolivia significaría un retroceso”, señaló.

El diputado agregó que continuará monitoreando la situación y fiscalizando las acciones que adopte el Ejecutivo frente a este escenario. Asimismo, hizo un llamado a no esperar a que la situación se agrave.

“No podemos reaccionar cuando el problema ya esté encima. La prevención y el control estricto en los pasos habilitados y no habilitados son fundamentales para resguardar la seguridad nacional”, concluyó.