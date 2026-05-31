;

Diputado Ossandón (PDG) exige plan fronterizo ante posible llegada masiva de migrantes desde Bolivia

El parlamentario por Antofagasta solicitó al Ejecutivo informar las medidas de resguardo y los protocolos existentes.

Javiera Rivera

Diputado Ossandón (PDG) exige plan fronterizo ante posible llegada masiva de migrantes desde Bolivia

El diputado Fabián Ossandón (PDG) manifestó su preocupación por los efectos que podría tener en Chile la crisis política e institucional que atraviesa Bolivia.

En ese contexto, el parlamentario le solicitó al Gobierno informar las medidas que se están adoptando para enfrentar un eventual aumento del flujo migratorio en la frontera norte.

El diputado por la región de Antofagasta anunció el envío de oficios de fiscalización al Presidente José Antonio Kast, a los ministerios de Seguridad y Defensa y a autoridades regionales.

El objetivo, explicó, es conocer si existe un plan de contingencia ante un posible ingreso masivo de ciudadanos bolivianos y cuáles son las medidas de resguardo fronterizo que actualmente se encuentran operativas.

Revisa también

ADN

“Llevamos bastante tiempo intentando regularizar la migración y poner orden en nuestras fronteras. Volver a enfrentar un flujo descontrolado e importante debido a la situación en Bolivia significaría un retroceso”, señaló.

El diputado agregó que continuará monitoreando la situación y fiscalizando las acciones que adopte el Ejecutivo frente a este escenario. Asimismo, hizo un llamado a no esperar a que la situación se agrave.

No podemos reaccionar cuando el problema ya esté encima. La prevención y el control estricto en los pasos habilitados y no habilitados son fundamentales para resguardar la seguridad nacional”, concluyó.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad