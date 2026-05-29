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PREVIA. Huachipato vs. U. Católica: cuándo es el partido, a qué hora y quién transmite en vivo, online y por TV

El elenco cruzado llega encendido al sur del país tras clasificar como puntero de su grupo a los octavos de final de Copa Libertadores. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Huachipato vs. U. Católica: cuándo es el partido, a qué hora y quién transmite en vivo, online y por TV

Huachipato vs. U. Católica: cuándo es el partido, a qué hora y quién transmite en vivo, online y por TV / Daniel Pino/UnoNoticias

En el partido más destacado de la jornada dominical por la fecha 14 de la Liga de Primera, la UC volverá al ruedo tras su soñada semana continental.

El elenco cruzado visitará Talcahuano luego de haber dado el gran golpe en Copa Libertadores, clasificándose a octavos de final como líder de su grupo al ganarle por primera vez a Boca Juniors en La Bombonera.

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Eso sí, el cuadro precordillerano tendrá un aterrizaje forzoso en la realidad local, debiendo medirse a un Huachipato que es sublíder de la Liga de Primera.

Para peor, Universidad Católica no podrá contar en el sur con su goleador, Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo y a qué hora juega Huachipato vs. UC por la Liga de Primera?

El partido entre Huachipato y Universidad Católica se disputa este domingo 31 de mayo a partir de las 15:00 horas. El duelo tendrá lugar en el Estadio Huachipato, con arbitraje de Mathias Riquelme.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Huachipato vs. UC ?

El partido entre acereros y cruzados lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También podrá verse de forma online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 31 de mayo

  • 15:00 horas | Huachipato vs. Universidad CatólicaEstadio Huachipato

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