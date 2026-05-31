Alerta sanitaria en Brasil: investigan dos posibles casos de ébola mientras crece brote en África

Las autoridades sanitarias de Brasil activaron protocolos de vigilancia epidemiológica tras detectar dos casos sospechosos de ébola en personas que recientemente viajaron desde países africanos afectados por el brote que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

La situación ocurre en medio de la emergencia de salud pública internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 17 de mayo, debido a la propagación de una cepa del virus que afecta principalmente a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Uno de los pacientes se encuentra internado en Sao Paulo. Se trata de un hombre de 37 años que estuvo recientemente en la República Democrática del Congo y que presentó fiebre, uno de los síntomas asociados a la enfermedad. Las autoridades informaron que el paciente permanece aislado y que además dio positivo a un cuadro grave de meningitis.

Brasil activa protocolos mientras aumentan los contagios en África

El segundo caso bajo investigación corresponde a un hombre procedente de Uganda que ingresó a Brasil el pasado 22 de mayo. Según informó la Secretaría de Salud de Río de Janeiro, el paciente fue aislado tras presentar síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea. Los exámenes preliminares también detectaron una infección por malaria.

Mientras se desarrollan las pruebas para descartar o confirmar la presencia del virus, la preocupación internacional sigue centrada en África central. De acuerdo con datos del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la República Democrática del Congo acumula más de 1.000 casos sospechosos desde que se declaró el brote el 15 de mayo, incluyendo cerca de 250 fallecidos en apenas dos semanas.

La OMS elevó el nivel de alerta internacional debido a la rápida expansión de la enfermedad y a las características de la cepa involucrada. El actual brote es provocado por la variante Bundibugyo, para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico.

El virus del ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales o sangre de personas infectadas y solo es contagioso cuando aparecen los síntomas. Su período de incubación puede extenderse hasta 21 días, lo que obliga a mantener una estricta vigilancia sobre viajeros provenientes de zonas afectadas.

Por ahora, las autoridades brasileñas enfatizan que ambos casos continúan bajo investigación y que no existe confirmación de contagio por ébola dentro del país.