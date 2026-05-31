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“No se lo merece”: Patricia Maldonado se quebró en vivo al revelar el drama que enfrenta su familia

La comunicadora no pudo contener las lágrimas tras escuchar una emotiva carta de su hermana Elizabeth, quien enfrenta un complejo momento de salud.

Juan Castillo

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Un emotivo momento protagonizó Patricia Maldonado durante el más reciente capítulo del programa Only Friends, donde se quebró al hablar públicamente sobre el delicado estado de salud de su hermana Elizabeth, quien actualmente enfrenta una batalla contra el cáncer.

La situación se produjo luego de que la comunicadora recibiera una carta escrita por su hermana, en la que agradecía el apoyo, la compañía y el cariño que ha recibido durante este complejo proceso.

El mensaje conmovió profundamente a la panelista, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras dedicadas por una de las personas más importantes de su vida.

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En el escrito, Elizabeth destacó el esfuerzo que ha realizado Maldonado para acompañarla y ayudarla a enfrentar la enfermedad. “Has entendido mis silencios y mis miedos, y aun así has buscado regalarme momentos de alegría y sacarme de la rutina”, expresó.

La emotiva carta que hizo llorar a Patricia Maldonado

La hermana de la comunicadora también quiso cerrar su mensaje con una profunda declaración de amor y gratitud. “Gracias por ser mi hermana, por ser mi compañera de vida y nunca soltarme. Te amo profundamente, hoy y siempre, con todo mi corazón”, señaló Elizabeth.

Tras escuchar la carta, Patricia Maldonado reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa su familia y cuestionó la injusticia que siente frente al diagnóstico de su hermana.

Visiblemente emocionada, la comunicadora afirmó: “Ella no se merece lo que está viviendo, no es justo, porque si yo creo que existe una persona superior a nosotros, ¿por qué castiga a una persona que no se lo merece?”.

Maldonado también destacó las cualidades humanas de Elizabeth, describiéndola como una persona generosa, dedicada a su familia y querida por todos quienes la rodean. En esa línea, expresó la esperanza que mantiene junto a sus hermanos frente al tratamiento que enfrenta.

“No se merece esto, ella merece tener una vida linda, preciosa, llena de proyectos, está llena de ilusiones. Sé que todos los hermanos estamos luchando para que siga viviendo”, manifestó entre lágrimas.

Revive el momento acá.

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