Universidad Católica sigue en estado de gracia. Tras su histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera y su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Daniel Garnero volvió a celebrar este sábado y venció 3-0 a Huachipato en Talcahuano, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

El elenco cruzado sufrió en los primeros minutos del partido. Los dirigidos por Jaime García salieron con intensidad y avisaron rápidamente, primero con un cabezazo de Mario Briceño a los 4′ y otro testazo de Lionel Altamirano a los 5′, aunque ambos remates fueron contralos de buena forma por Vicente Bernedo.

La primera llegada clara de la UC recién llegó a los 20′, cuando Matías Palavecino probó dentro del área y encontró una notable reacción del meta acerero Christian Bravo. Más tarde, el propio volante tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.

A los 37′, el ex Coquimbo Unido recibió un centro de Clemente Montes desde la derecha y, con el arco a su disposición, definió apenas desviado, dejando escapar una ocasión clarísima para poner en ventaja a la visita.

El dominio cruzado se acentuó en el tramo final del primer tiempo. A los 41′, Juan Francisco Rossel volvió a exigir a Bravo con otro potente remate, pero el joven arquero de 19 años tuvo otra sólida respuesta para evitar la apertura de la cuenta.

Así, la UC encontró su premio en el complemento. A los 50′, Palavecino armó una gran jugada individual al ingresar al área, dejar en el camino a dos defensores y llegar hasta la línea de fondo. Desde allí, levantó un preciso centro al área chica que Clemente Montes conectó de cabeza para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 1-0.

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La segunda cifra llegó a los 77′ por medio de Justo Giani. Tras un buscapié de Nicolás L’Huillier desde el sector izquierdo, el atacante argentino logró anticiparse a la defensa rival y, pese a enredarse con Daniel González, alcanzó a sacar el remate para marcar el 2-0. El golpe definitivo lo dio Diego Corral, quien a los 90+6′ puso el 3-0 para sentenciar el encuentro en Talcahuano.

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Con esta victoria, Universidad Católica escaló al segundo lugar de la tabla con 23 unidades, convirtiéndose en el nuevo escolta de Colo Colo, que lidera la clasificación con 33 puntos. Por su parte, Huachipato bajó al cuarto puesto tras mantenerse con 22 unidades.

En la fecha 15 de la Liga de Primera, la UC recibirá a Universidad de Concepción el domingo 14 de junio a las 17:30 horas en el Claro Arena, mientras que los “Acereros” visitarán a Ñublense el sábado 13 a las 20:00 horas en Chillán.