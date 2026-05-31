;

Presidente Kast reconoce que ordenó trasladar a tres reos comunes de Punta Peuco: “Fue una orden mía”

A horas de su primera Cuenta Pública, el Mandatario confirmó que instruyó el traslado de tres internos comunes desde Punta Peuco y defendió una reorganización del sistema penitenciario.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A pocas horas de encabezar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast abordó una de las decisiones más comentadas de sus primeros meses de gestión: el traslado de tres internos comunes desde el penal de Punta Peuco, medida que revirtió el cambio implementado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, que había convertido el recinto en una cárcel común.

En una entrevista concedida a Meganoticias Prime, el Mandatario confirmó que la decisión fue adoptada directamente por él, contradiciendo las declaraciones previas del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien había señalado que el traslado respondía exclusivamente a criterios técnicos definidos por Gendarmería.

Kast defiende reordenamiento del sistema penitenciario

Consultado sobre el futuro de Punta Peuco y si el recinto dejará de funcionar como cárcel común, Kast fue categórico al confirmar que la salida de los tres internos respondió a una instrucción presidencial.

Revisa también:

ADN

“Nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile, vamos a separar a los presos de alta peligrosidad, vamos a aplicar las cárceles de máxima seguridad, vamos a hacer una reformulación del sistema penitenciario, y eso es una facultad que está dentro de la atribución del Presidente. Yo aquí no he pasado a llevar ninguna ley”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio del debate político respecto al uso y destino de Punta Peuco, recinto históricamente asociado al cumplimiento de condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

Durante la entrevista, Kast también entregó una señal respecto de la función que tendrán los distintos establecimientos penitenciarios dentro de la reorganización anunciada para el sistema carcelario chileno.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Punta Peuco vuelva a operar como un recinto especial para exuniformados condenados, el Presidente evitó entregar detalles específicos, aunque sostuvo que “cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada”.

La definición sobre el futuro del penal podría transformarse en uno de los temas que marque el debate político tras la Cuenta Pública, especialmente considerando que la reforma penitenciaria figura entre las prioridades del Ejecutivo en materia de seguridad pública.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad