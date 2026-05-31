Presidente Kast reconoce que ordenó trasladar a tres reos comunes de Punta Peuco: “Fue una orden mía”

A pocas horas de encabezar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast abordó una de las decisiones más comentadas de sus primeros meses de gestión: el traslado de tres internos comunes desde el penal de Punta Peuco, medida que revirtió el cambio implementado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, que había convertido el recinto en una cárcel común.

En una entrevista concedida a Meganoticias Prime, el Mandatario confirmó que la decisión fue adoptada directamente por él, contradiciendo las declaraciones previas del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien había señalado que el traslado respondía exclusivamente a criterios técnicos definidos por Gendarmería.

Kast defiende reordenamiento del sistema penitenciario

Consultado sobre el futuro de Punta Peuco y si el recinto dejará de funcionar como cárcel común, Kast fue categórico al confirmar que la salida de los tres internos respondió a una instrucción presidencial.

“Nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile, vamos a separar a los presos de alta peligrosidad, vamos a aplicar las cárceles de máxima seguridad, vamos a hacer una reformulación del sistema penitenciario, y eso es una facultad que está dentro de la atribución del Presidente. Yo aquí no he pasado a llevar ninguna ley”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio del debate político respecto al uso y destino de Punta Peuco, recinto históricamente asociado al cumplimiento de condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

Durante la entrevista, Kast también entregó una señal respecto de la función que tendrán los distintos establecimientos penitenciarios dentro de la reorganización anunciada para el sistema carcelario chileno.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Punta Peuco vuelva a operar como un recinto especial para exuniformados condenados, el Presidente evitó entregar detalles específicos, aunque sostuvo que “cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada”.

La definición sobre el futuro del penal podría transformarse en uno de los temas que marque el debate político tras la Cuenta Pública, especialmente considerando que la reforma penitenciaria figura entre las prioridades del Ejecutivo en materia de seguridad pública.