“Me importa una soberana raj… los derechos humanos, a estos hue… hay que pescarlos y sacarles la conch…”

Patricia Maldonado se aburrió y, en la edición más reciente de su programa web, Con canas y sin ganas, lanzó una opinión sin filtro sobre qué se debería hacer con los delincuentes en Chile.

Todo surgió a raíz de un hecho que la removió profundamente esta semana: un grupo de antisociales robó una camioneta que llevaba a una niña de cuatro meses en su interior.

Tras el portonazo ocurrido en Puente Alto, la pequeña fue recuperada minutos después, gracias a que el vehículo contaba con un sistema de cortacorrientes.

@lamaldito, fiel a su estilo, reaccionó sin censura. “Quiero hacer un pequeño descargo”, dijo antes de explicar el caso y ahondar en su forma de “solucionar” este tipo de situaciones.

“Yo voy a decir algo bajo mi responsabilidad y me importa una soberana raja los derechos humanos, me los meto en la raja”, afirmó.

“Yo creo que a estos hue... hay que pescarlos y sacarles la conch... a fierrazos. ¡No matarlos! Pero dejarlos quebrados... cosa que los hue... no puedan robar nunca más en su vida del puro terror”, planteó.

“Ya estamos cabreados en Chile”, opinó poco después. “Si las autoridades de gobierno no se ponen firmes, estilo Bukele, por favor, vamos a ir mal”, siguió la cantante.