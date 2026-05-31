“Sabía que llegaría mi momento en Colo Colo, porque estoy todo el día leyendo la palabra de Dios; este fue mi mejor partido”
“Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo”, comentó Lautaro Pastrán tras su gran actuación ante Deportes La Serena.
Lautaro Pastrán, delantero de Colo Colo, se mostró emocionado por su gran actuación en el triunfo albo ante Deportes La Serena, partido donde fue titular y marcó un gol clave.
“Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo, así que muy feliz. Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar mi momento, sobre todo porque soy una persona que está todo el día leyendo la palabra y estando con Dios”, señaló el futbolista argentino-chileno tras el encuentro.
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En la misma línea, el atacante de 23 años citó un versículo bíblico: “Hay una frase de la palabra de Dios que dice: ‘Siete veces cae el justo y siete veces se levanta’. Yo sabía que en el piso no me iba a quedar”.
“Yo creo que este es el mejor partido que he tenido en Colo Colo, por ahora”, concluyó Lautaro Pastrán.
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