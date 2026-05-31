“Sabía que llegaría mi momento en Colo Colo, porque estoy todo el día leyendo la palabra de Dios; este fue mi mejor partido” / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Lautaro Pastrán, delantero de Colo Colo, se mostró emocionado por su gran actuación en el triunfo albo ante Deportes La Serena, partido donde fue titular y marcó un gol clave.

“Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo, así que muy feliz. Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar mi momento, sobre todo porque soy una persona que está todo el día leyendo la palabra y estando con Dios”, señaló el futbolista argentino-chileno tras el encuentro.

En la misma línea, el atacante de 23 años citó un versículo bíblico: “Hay una frase de la palabra de Dios que dice: ‘Siete veces cae el justo y siete veces se levanta’. Yo sabía que en el piso no me iba a quedar”.

“Yo creo que este es el mejor partido que he tenido en Colo Colo, por ahora”, concluyó Lautaro Pastrán.