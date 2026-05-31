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VIDEO. Elecciones en Perú: masiva manifestación en Lima busca frenar candidatura de Keiko Fujimori

Entre los asistentes había familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Alberto Fujimori.

Javiera Rivera

Elecciones en Perú: masiva manifestación en Lima busca frenar candidatura de Keiko Fujimori

Elecciones en Perú: masiva manifestación en Lima busca frenar candidatura de Keiko Fujimori / ERNESTO BENAVIDES

A poco más de una semana de la segunda vuelta presidencial en Perú, cientos de personas salieron este sábado a las calles de Lima para manifestar su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, quien disputará el balotaje del próximo 7 de junio frente al izquierdista Roberto Sánchez.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales bajo la consigna “Keiko no va, Fujimori nunca más”. La marcha comenzó desde la plaza San Martín, uno de los principales puntos de reunión para las protestas en el país.

Durante la movilización participaron familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, además de familiares de personas fallecidas en las protestas realizadas bajo el mandato de Dina Boluarte.

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También se sumaron jóvenes y agrupaciones que cuestionan al fujimorismo y su influencia en la política peruana.

Keiko representa la injusticia y el temor. Keiko Fujimori no debe llegar a la presidencia porque, para nosotros, es un peligro”, señaló a AFP Irma Cayó, esposa de una de las víctimas de las protestas registradas en Puno.

La manifestación se convirtió en la primera gran protesta antifujimorista de esta campaña electoral y se realizó en medio de una reñida contienda presidencial que mantiene al país atento a lo que ocurrirá en las urnas la próxima semana.

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Manifestaciones en Perú / Fotoholica Press

Keiko Fujimori busca alcanzar la presidencia por cuarta vez, mientras que Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta su primera candidatura presidencial.

En la primera vuelta, la líder de Fuerza Popular obtuvo el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez avanzó al balotaje con un 12% de las preferencias.

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