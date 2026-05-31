Hermanas Abraham lo hicieron otra vez: chilenas brillan y se cuelgan medalla en la Copa del Mundo de Sevilla

Este domingo, las remeras chilenas Antonia y Melita Abraham culminaron una destacada actuación en la Copa del Mundo de remo en Sevilla, donde consiguieron la medalla de bronce tras una sólida presentación en la final del dos sin timonel femenino.

Las hermanas Abraham completaron el recorrido con un registro de 7 minutos, 12 segundos y 64 centésimas, tiempo que les permitió asegurar el tercer lugar, sumando así una nueva presea a nivel internacional.

La dupla nacional solo fue superada por República Checa y Francia en la final. La victoria fue para las checas Anna Santruckova y Pavlina Flamikova, quienes marcaron 7:10.26 para quedarse con el oro.

En tanto, las francesas Emma Cornelis y Hezekia Peron se llevaron la medalla de plata tras rematar en segunda posición, a solo 68 centésimas de las ganadoras.