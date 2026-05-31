Resultados elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán la Presidencia en segunda vuelta

Colombia vivirá una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio luego de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaran como las dos principales fuerzas políticas en los comicios celebrados este domingo, en una elección marcada por la polarización y una participación superior al 56% del padrón electoral.

Con más del 98% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo cerca del 44% de los votos, equivalente a más de 10 millones de preferencias, mientras que Cepeda alcanzó poco más del 40%, con cerca de 9,5 millones de sufragios.

Ambos candidatos quedaron muy por encima del resto de los competidores y se enfrentarán en una definición que promete dividir al electorado colombiano entre dos proyectos políticos opuestos.

La jornada estuvo marcada por una alta concurrencia a las urnas. Más de 23 millones de colombianos participaron del proceso electoral, mientras que los votos blancos representaron un 1,7% del total y los sufragios nulos alcanzaron cerca del 1%.

El derrumbe de Paloma Valencia reconfigura la derecha colombiana

La principal sorpresa de la elección fue el resultado de Paloma Valencia, candidata respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, quien obtuvo apenas un 6,9% de los votos y quedó relegada al tercer lugar.

El resultado contrasta fuertemente con las proyecciones de las encuestas previas, que le atribuían cerca del 15% de apoyo. Con poco más de 1,6 millones de sufragios, Valencia quedó fuera de la disputa presidencial y sufrió una de las derrotas más significativas para el sector político liderado por Uribe en las últimas décadas.

Más atrás finalizaron Sergio Fajardo, con un 4,2%, y Claudia López, quien no logró superar el 1% de las preferencias.

Desde la Registraduría Nacional destacaron que la elección se desarrolló sin mayores inconvenientes. La entidad señaló que la jornada transcurrió “con normalidad y plenas garantías”, mientras avanzaba el conteo de las más de 122 mil mesas habilitadas en todo el país.

Ahora, todas las miradas apuntan al balotaje del 21 de junio, donde el electorado deberá optar entre la propuesta de derecha representada por De la Espriella y el proyecto de izquierda encabezado por Cepeda, en una de las contiendas más polarizadas de los últimos años en Colombia.