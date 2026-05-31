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Carabinero mata a hombre durante operativo por presunto secuestro en el centro de Santiago

El hecho ocurrió tras la denuncia de dos víctimas que aseguraron haber escapado de un rapto.

Nelson Quiroz

Carabinero mata a hombre durante operativo por presunto secuestro en el centro de Santiago

Un procedimiento de Carabineros terminó con una persona muerta y tres detenidos la tarde de este domingo en el sector de las calles San Diego con Santiago, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con información preliminar entregada por la institución, el operativo se originó luego de que dos personas alertaran a funcionarios policiales que habían logrado escapar de un presunto secuestro.

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Según Carabineros, las víctimas identificaron a los presuntos involucrados, por lo que el personal inició un procedimiento de control. En ese contexto, uno de los sospechosos habría apuntado con un arma de fuego a los uniformados.

Ante el riesgo para la integridad de los funcionarios, uno de los carabineros hizo uso de su arma de servicio, impactando al sujeto, quien falleció en el lugar.

Tras el incidente, se concretó la detención de tres presuntos implicados y se incautaron tres armas de fuego. Entre ellas, una mantenía su número de serie borrado.

El procedimiento continúa en desarrollo y se espera que durante las próximas horas se entreguen mayores antecedentes sobre las circunstancias del presunto secuestro y la identidad de los involucrados.

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