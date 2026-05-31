Recuperan carga robada desde el Puerto de San Antonio: incautan mercancías por casi $70 millones y detienen a 3 personas

Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Local de San Antonio permitió recuperar una carga robada desde el Puerto de San Antonio, avaluada en más de $67 millones, y detener a tres personas presuntamente involucradas en el delito.

El procedimiento fue liderado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Antonio, quienes indagaban la sustracción de un contenedor con atún congelado destinado a exportación. El hecho ocurrió el pasado 19 de mayo y motivó una serie de diligencias especializadas para rastrear el destino de la mercancía.

La investigación estuvo a cargo del equipo de delitos conexos de la BICRIM, unidad especializada en robos y hurtos de cargas de alto tonelaje en rutas extraportuarias. Gracias al análisis de antecedentes y diversas labores investigativas, los detectives reunieron evidencia suficiente para solicitar órdenes de detención y allanamientos en distintos inmuebles.

El millonario botín recuperado por la PDI

Como resultado de los operativos, fue detenido un ciudadano chileno de 42 años, sindicado como uno de los principales responsables de la sustracción de la carga. Durante los allanamientos, los efectivos recuperaron filetes de atún congelado, además de 437 cajas de pilas y 68 cajas de vino de exportación con destino a Japón.

Las especies recuperadas fueron valorizadas en más de $67 millones, permitiendo devolver una parte importante de la mercancía sustraída y esclarecer la dinámica del delito.

Según los antecedentes recopilados por la investigación, el imputado habría participado en otros hechos similares ocurridos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias, aprovechaba su condición de transportista para desviar contenedores o sustraer parte de las cargas durante los traslados.

Las diligencias también permitieron detener a otros dos involucrados: un hombre y una mujer que se desempeñaban como agentes aduaneros. Ambos son acusados de haber facilitado información privilegiada que habría sido utilizada para concretar los robos.