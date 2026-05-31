;

Recuperan carga robada desde el Puerto de San Antonio: incautan mercancías por casi $70 millones y detienen a 3 personas

La PDI recuperó una millonaria carga robada que incluía atún congelado, vino de exportación y pilas. Entre los detenidos figuran dos agentes aduaneros acusados de entregar información privilegiada.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Recuperan carga robada desde el Puerto de San Antonio: incautan mercancías por casi $70 millones y detienen a 3 personas

Recuperan carga robada desde el Puerto de San Antonio: incautan mercancías por casi $70 millones y detienen a 3 personas

01:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Local de San Antonio permitió recuperar una carga robada desde el Puerto de San Antonio, avaluada en más de $67 millones, y detener a tres personas presuntamente involucradas en el delito.

El procedimiento fue liderado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Antonio, quienes indagaban la sustracción de un contenedor con atún congelado destinado a exportación. El hecho ocurrió el pasado 19 de mayo y motivó una serie de diligencias especializadas para rastrear el destino de la mercancía.

La investigación estuvo a cargo del equipo de delitos conexos de la BICRIM, unidad especializada en robos y hurtos de cargas de alto tonelaje en rutas extraportuarias. Gracias al análisis de antecedentes y diversas labores investigativas, los detectives reunieron evidencia suficiente para solicitar órdenes de detención y allanamientos en distintos inmuebles.

Revisa también:

ADN

El millonario botín recuperado por la PDI

Como resultado de los operativos, fue detenido un ciudadano chileno de 42 años, sindicado como uno de los principales responsables de la sustracción de la carga. Durante los allanamientos, los efectivos recuperaron filetes de atún congelado, además de 437 cajas de pilas y 68 cajas de vino de exportación con destino a Japón.

Las especies recuperadas fueron valorizadas en más de $67 millones, permitiendo devolver una parte importante de la mercancía sustraída y esclarecer la dinámica del delito.

Según los antecedentes recopilados por la investigación, el imputado habría participado en otros hechos similares ocurridos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias, aprovechaba su condición de transportista para desviar contenedores o sustraer parte de las cargas durante los traslados.

Las diligencias también permitieron detener a otros dos involucrados: un hombre y una mujer que se desempeñaban como agentes aduaneros. Ambos son acusados de haber facilitado información privilegiada que habría sido utilizada para concretar los robos.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad