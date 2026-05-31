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Estados Unidos realiza nuevo ataque contra presunta lancha narco en el Pacífico: dejó tres fallecidos

Según medios internacionales, más de 200 personas han muerto desde el inicio de la estrategia militar estadounidense.

Javiera Rivera

Estados Unidos realiza nuevo ataque contra presunta lancha narco en el Pacífico: dejó tres fallecidos

Estados Unidos realiza nuevo ataque contra presunta lancha narco en el Pacífico: dejó tres fallecidos / picture alliance

Este sábado, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo operativo en el océano Pacífico oriental que terminó con la muerte de tres personas a bordo de una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico.

A través de un comunicado, la institución señaló que se trató de un “ataque cinético letal” dirigido contra una lancha que, según información de inteligencia estadounidense, transitaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

La operación fue liderada por el general Francis L. Donovan. Desde el organismo precisaron que no se registraron heridos entre las fuerzas militares estadounidenses que participaron en el procedimiento.

El ataque se suma a otros operativos similares realizados durante la última semana en aguas del Pacífico oriental. De acuerdo con el Comando Sur, también se han efectuado interceptaciones de embarcaciones sospechosas de transportar sustancias ilícitas.

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Las acciones forman parte de la denominada operación “Lanza del Sur”, desplegada por Estados Unidos desde septiembre del año pasado para combatir las redes de narcotráfico en la región.

Según un recuento de la Agence France-Presse (AFP), más de 200 personas han muerto desde el inicio de esta estrategia militar en ataques dirigidos contra lanchas acusadas de participar en actividades ligadas al tráfico de drogas.

Sin embargo, la ofensiva ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que han puesto en duda la legalidad de estas operaciones y han criticado la falta de pruebas que acrediten los vínculos de las embarcaciones.

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