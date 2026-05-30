“Se nos escapa por el árbitro; salvo que tenga el oído de un lobo, es imposible que escuche que alguien lo insultó”

Universidad de Chile se reencontró con el triunfo tras vencer este sábado 2-1 a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, en un partido que estuvo marcado por una polémica expulsión de Diego Carrasco.

Al minuto 74’, el defensor del “León de Collao” vio la tarjeta roja por un presunto insulto al árbitro Mario Salvo. El exzaguero azul permaneció varios minutos incrédulo en el campo de juego y finalmente abandonó la cancha, dejando al equipo de Fernando Díaz con un jugador menos.

Finalmente, la inferioridad numérica terminó siendo determinante y permitió que la U se quedara con la victoria en el Estadio Nacional, gracias a un golazo de Eduardo Vargas al minuto 83′.

El duro descargo de Larrivey

Tras el pitazo final, el delantero de Deportes Concepción, Joaquín Larrivey, conversó con TNT Sports y cuestionó duramente el arbitraje de Mario Salvo por la expulsión de Carrasco. “Siento que se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible...”, comenzó declarando.

“De acá a 10 metros, no se escucha y él lo escuchó a 50 metros que lo insultó. Lamentablemente, me parece que se desvirtuó el partido a partir de la expulsión. El primer tiempo nos dominaron, pero el segundo tiempo estábamos dominando, haciendo un partidazo. Estábamos más cerca nosotros del segundo que ellos del 2 a 1″, agregó.

En esa línea, Larrivey señaló que “estas jugadas puntuales frente a un gran equipo, grandes jugadores, frente a este estadio espectacular, se hacen muy cuesta arriba. Lamentablemente, nos vamos con las manos vacías. Siento que hicimos un gran segundo tiempo, que se desvirtuó a partir de un error importante del árbitro".

El experimentado goleador de 41 años también reveló la versión que les entregó Diego Carrasco respecto a las palabras que le dirigió a Mario Salvo. “Él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Aparte, es imposible que el árbitro interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. No se escucha nada, realmente. Yo trataba de comunicarme con mis compañeros, toda la gente alentando, es imposible escuchar. Él, con el audio del VAR, con todo, de repente escucha y me resulta muy llamativo", sentenció.