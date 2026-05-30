VIDEOS. Caos en París tras el título del PSG: celebración del bicampeonato de Champions League termina con violentos disturbios
Miles de hinchas salieron a festejar la nueva conquista, pero la jornada derivó en enfrentamientos con la policía, barricadas, detenidos y daños en distintos sectores de la capital francesa.
La celebración por el bicampeonato de la UEFA Champions League del Paris Saint-Germain terminó marcada por graves disturbios en distintos sectores de París.
Tras la victoria del conjunto parisino sobre el Arsenal en una definición por penales, miles de hinchas salieron a las calles para festejar el título, pero en algunos puntos las celebraciones derivaron en hechos de violencia y enfrentamientos con la policía.
Los incidentes se concentraron principalmente en los Campos Elíseos y otros sectores emblemáticos de la capital francesa, donde grupos de aficionados levantaron barricadas, provocaron daños al mobiliario urbano y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.
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Según reportes de medios locales, la policía realizó múltiples detenciones durante la noche y desplegó un amplio operativo para contener los desórdenes. También se registraron daños en comercios, restaurantes y paraderos de transporte público, además de al menos un policía herido y una persona lesionada con arma blanca.
Las autoridades francesas habían dispuesto un importante dispositivo preventivo ante la magnitud del evento, con cerca de 22 mil policías y gendarmes desplegados en todo el país, de los cuales alrededor de 8 mil fueron destinados a París y su área metropolitana. Pese a ello, diversos focos de tensión obligaron a intervenciones policiales con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a grupos violentos.
Más allá de los incidentes, gran parte de la ciudad vivió una jornada de celebración por la segunda Champions League de la historia del PSG.
En las inmediaciones del estadio Parque de los Príncipes miles de aficionados siguieron el partido en pantallas gigantes y celebraron con cánticos, banderas y fuegos artificiales. Sin embargo, los disturbios registrados durante la noche marcaron de forma negativa la calebración.
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