La celebración por el bicampeonato de la UEFA Champions League del Paris Saint-Germain terminó marcada por graves disturbios en distintos sectores de París.

Tras la victoria del conjunto parisino sobre el Arsenal en una definición por penales, miles de hinchas salieron a las calles para festejar el título, pero en algunos puntos las celebraciones derivaron en hechos de violencia y enfrentamientos con la policía.

30 May 2026, Hungary, Budapest: Soccer, Men: Champions League, Paris Saint-Germain (PSG) - FC Arsenal, Final, Puskás Aréna, Nasser Ghanim Al-Khelaifi (M), President of Paris Saint-Germain, celebrates with the Champions League trophy after winning the penalty shoot-out, while his players celebrate. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Los incidentes se concentraron principalmente en los Campos Elíseos y otros sectores emblemáticos de la capital francesa, donde grupos de aficionados levantaron barricadas, provocaron daños al mobiliario urbano y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Según reportes de medios locales, la policía realizó múltiples detenciones durante la noche y desplegó un amplio operativo para contener los desórdenes. También se registraron daños en comercios, restaurantes y paraderos de transporte público, además de al menos un policía herido y una persona lesionada con arma blanca.

🇫🇷 | AHORA: Se reportan disturbios en el centro de París. pic.twitter.com/joZQARB1Iv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 30, 2026

Las autoridades francesas habían dispuesto un importante dispositivo preventivo ante la magnitud del evento, con cerca de 22 mil policías y gendarmes desplegados en todo el país, de los cuales alrededor de 8 mil fueron destinados a París y su área metropolitana. Pese a ello, diversos focos de tensión obligaron a intervenciones policiales con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a grupos violentos.

🇫🇷 Continúan los disturbios en París.



Por ahora, hay más de 50 detenidos, y un herido con arma blanca. pic.twitter.com/it0B61u3Z2 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 30, 2026

Más allá de los incidentes, gran parte de la ciudad vivió una jornada de celebración por la segunda Champions League de la historia del PSG.

En las inmediaciones del estadio Parque de los Príncipes miles de aficionados siguieron el partido en pantallas gigantes y celebraron con cánticos, banderas y fuegos artificiales. Sin embargo, los disturbios registrados durante la noche marcaron de forma negativa la calebración.

🔥🚗 PRENDIERON FUEGO UN VEHÍCULO 🇫🇷



En París los festejos por la Champions League se salieron de control y hasta incendiarion un auto en el medio de la ciudad pic.twitter.com/BCTip2RGiR — Diario Olé (@DiarioOle) May 30, 2026