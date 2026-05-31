“Muy macho”: el curioso error de TVN que se robó la atención durante el temblor registrado en la zona central de Chile

Mientras la zona central del país seguía atenta a las réplicas del fuerte sismo de magnitud 6,0 registrado la tarde de este domingo frente a las costas de Quintero, las redes sociales también encontraron espacio para comentar un curioso error ocurrido durante la cobertura televisiva de la emergencia.

El movimiento principal se registró a las 17:34 horas y fue seguido por varias réplicas en pocos minutos. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, los eventos más relevantes alcanzaron magnitudes de 4,5 y 5,0, manteniendo la atención de los habitantes entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

En paralelo, los canales de televisión desplegaron transmisiones especiales para informar sobre la situación, mientras el SHOA descartaba cualquier riesgo de tsunami.

Fue en ese contexto cuando usuarios en redes sociales comenzaron a comentar un detalle que apareció en la señal de TVN. Durante una gráfica relacionada con la situación en Valparaíso, el tradicional Muelle Barón fue identificado erróneamente como “Muelle Varón”, un desliz que no pasó inadvertido para los televidentes.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en plataformas como X. “Un muelle muy macho”, ironizó un usuario, mientras otros publicaron mensajes como “Mueye varón balparaizo” y “Mueye onvre”, transformando el error en uno de los comentarios más compartidos de la jornada.