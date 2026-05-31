;

“Muy macho”: el curioso error de TVN que se robó la atención durante el temblor registrado en la zona central de Chile

Usuarios de redes sociales reaccionaron masivamente al desliz detectado en una gráfica emitida por la señal estatal.

Nelson Quiroz

CAPTURA 24 HORAS

CAPTURA 24 HORAS

Mientras la zona central del país seguía atenta a las réplicas del fuerte sismo de magnitud 6,0 registrado la tarde de este domingo frente a las costas de Quintero, las redes sociales también encontraron espacio para comentar un curioso error ocurrido durante la cobertura televisiva de la emergencia.

El movimiento principal se registró a las 17:34 horas y fue seguido por varias réplicas en pocos minutos. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, los eventos más relevantes alcanzaron magnitudes de 4,5 y 5,0, manteniendo la atención de los habitantes entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

Revisa también

ADN

En paralelo, los canales de televisión desplegaron transmisiones especiales para informar sobre la situación, mientras el SHOA descartaba cualquier riesgo de tsunami.

Fue en ese contexto cuando usuarios en redes sociales comenzaron a comentar un detalle que apareció en la señal de TVN. Durante una gráfica relacionada con la situación en Valparaíso, el tradicional Muelle Barón fue identificado erróneamente como “Muelle Varón”, un desliz que no pasó inadvertido para los televidentes.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en plataformas como X. “Un muelle muy macho”, ironizó un usuario, mientras otros publicaron mensajes como “Mueye varón balparaizo” y “Mueye onvre”, transformando el error en uno de los comentarios más compartidos de la jornada.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad