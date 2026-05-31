;

La agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports que genera indignación en redes: no se vio en TV

El registro se viralizó en redes sociales tras el triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción.

Bastián Lizama

Captura

Captura

Universidad de Chile se reencontró con los triunfos en la Liga de Primera 2026 tras vencer este sábado por 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, en un partido que estuvo marcado por una polémica expulsión de Diego Carrasco.

Sin embargo, esa no fue la única controversia que dejó la victoria azul en Ñuñoa. En las últimas horas se viralizó un registro que muestra una agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports, situación que no se vio en la transmisión oficial del partido.

Revisa también:

ADN

El hecho se produjo tras el primer gol de Eduardo Vargas, cuando el operador de cámara se acercó a los jugadores azules cuando se encontraban celebrando el tanto. En ese momento, el capitán estudiantil chocó con su implemento de trabajo y reaccionó visiblemente molesto.

Tras el impacto, Aránguiz le movió la cámara y luego le propinó un manotazo en la cabeza. Acto seguido, el mediocampista se retiró del lugar tomándose la cabeza, acusando dolor por el contacto con el camarógrafo.

El registro fue compartido por un hincha presente en las tribunas del Estadio Nacional y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando debate entre los hinchas.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad