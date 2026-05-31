La agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports que genera indignación en redes: no se vio en TV

Universidad de Chile se reencontró con los triunfos en la Liga de Primera 2026 tras vencer este sábado por 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, en un partido que estuvo marcado por una polémica expulsión de Diego Carrasco.

Sin embargo, esa no fue la única controversia que dejó la victoria azul en Ñuñoa. En las últimas horas se viralizó un registro que muestra una agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports, situación que no se vio en la transmisión oficial del partido.

El hecho se produjo tras el primer gol de Eduardo Vargas, cuando el operador de cámara se acercó a los jugadores azules cuando se encontraban celebrando el tanto. En ese momento, el capitán estudiantil chocó con su implemento de trabajo y reaccionó visiblemente molesto.

Tras el impacto, Aránguiz le movió la cámara y luego le propinó un manotazo en la cabeza. Acto seguido, el mediocampista se retiró del lugar tomándose la cabeza, acusando dolor por el contacto con el camarógrafo.

El registro fue compartido por un hincha presente en las tribunas del Estadio Nacional y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando debate entre los hinchas.