Alejandro Tabilo en octavos de final de Roland Garros: a qué hora juega y dónde ver en vivo, online y por TV

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) se alista para su próximo reto en Roland Garros. El tenista chileno superó el pasado sábado al local Moise Kouamé (318°) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, resultado que le permitió clasificar por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Grand Slam.

Ahora, en la ronda de los 16 mejores del certamen parisino, el nacido en Canadá se medirá frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°), quien viene de derrotar al estadounidense Brandon Nakashima (35°) por 5-7, 6-1, 7-6 y 7-6.

El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre el italiano Flavio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).

En cualquier escenario, Tabilo ya aseguró en París la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, independientemente de cómo continúe su camino en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Auger-Aliassime?

El partido entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime se disputa este lunes 1 de junio. El encuentro está programado para el cuarto turno y empezará no antes de las 9:30 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Alejandro Tabilo y Auger-Aliassime por los octavos de Roland Garros?

El encuentro entre el chileno y el canadiense será transmitido por ESPN. También podrá verse de forma online a través de la plataforma de pago Disney+.