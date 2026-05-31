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Lluvia en Chile: cuántos milímetros de agua caerían la primera semana de junio y en qué sectores

Revisa el pronóstico del tiempo para esta semana.

Juan Castillo

Lluvia en Chile: cuántos milímetros de agua caerían la primera semana de junio y en qué sectores

Lluvia en Chile: cuántos milímetros de agua caerían la primera semana de junio y en qué sectores / ggutarin

El invierno meteorológico comenzará oficialmente este lunes 1 de junio, pero las condiciones atmosféricas mostrarán un comportamiento muy distinto según la zona del país.

Las últimas actualizaciones del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) anticipan una semana marcada por la estabilidad en la zona central y el retorno de las lluvias en sectores del centro-sur.

De acuerdo con las proyecciones, un persistente bloqueo atmosférico actuará como un verdadero escudo sobre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, impidiendo el avance de los sistemas frontales.

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Como consecuencia, estas zonas registrarán temperaturas máximas inusualmente altas para la época y cielos mayormente despejados durante gran parte de la semana.

Entre el lunes 1 y el martes 2 de junio, ciudades como Los Andes podrían alcanzar hasta 24°C, mientras que Santiago llegaría a los 21°C durante la tarde del martes, manteniendo máximas cercanas a los 20°C hasta el jueves 4 de junio. En el litoral, Valparaíso y San Antonio tendrán nieblas matinales, pero sin probabilidades de precipitaciones.

Ñuble y Biobío concentrarán las lluvias más importantes

El escenario cambiará gradualmente desde la Región del Maule hacia el sur, según consigna Meteored. En Curicó, Talca y Constitución se prevé un aumento de la nubosidad durante la semana, con posibilidades de chubascos débiles y aislados entre el martes 2 y el jueves 4 de junio.

Sin embargo, será en Ñuble donde las precipitaciones comenzarán a ganar protagonismo. Cobquecura registraría su jornada más activa el miércoles 3 de junio, con una probabilidad de lluvia cercana al 90% y acumulados que rondarían los 8 milímetros. En tanto, Chillán podría recibir cerca de 14 milímetros durante ese mismo día.

La Región del Biobío aparece como la principal receptora de los sistemas frontales. En Concepción se proyectan lluvias entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, acumulando alrededor de 16 milímetros. Por su parte, Los Ángeles registraría precipitaciones durante tres jornadas consecutivas, con montos estimados de 2,7 milímetros el lunes, 7,2 milímetros el martes y 8,3 milímetros el miércoles.

Los expertos advierten que este patrón meteorológico seguirá profundizando el contraste entre el norte y el sur de la zona central. Mientras el centro-sur recibirá nuevas precipitaciones, Santiago y Valparaíso continuarán observando cómo las lluvias invernales se mantienen ausentes, una situación que podría afectar la ventilación atmosférica y favorecer episodios de contaminación durante los próximos días.

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