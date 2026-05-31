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Fue campeón el año pasado y ahora deja su cargo: hay un nuevo DT caído en el fútbol chileno

El técnico chileno no pudo sostenerse en el cargo tras sumar varias derrotas en la presente temporada.

Daniel Ramírez

@cdrancagua

@cdrancagua

En las últimas horas se confirmó la salida de otro técnico en el fútbol chileno. Se trata de Rodrigo Pérez, quien dejó de ser el DT de Deportes Rancagua, elenco que compite en la Tercera División A.

“Rodrigo Pérez ha dejado de ser el director técnico del primer equipo de nuestra institución, junto a su cuerpo técnico. Les agradecemos por el trabajo realizado durante su etapa en Deportes Rancagua y les deseamos éxito en sus futuros proyectos profesionales”, informó el club mediante un comunicado oficial.

El exdefensa de La Roja dejó la banca del cuadro rancagüino tras cosechar dos triunfos, un empate y cinco derrotas en el presente torneo de la Tercera A, donde el “Depo” marcha penúltimo actualmente con 7 puntos en 8 fechas disputadas.

Rodrigo Pérez venía de ser campeón invicto con Deportes Rancagua, conquistando el campeonato de la Tercera División B el año pasado, título que le permitió al club ascender a la Tercera A.

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