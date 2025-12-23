;

VIDEO. Estados Unidos anuncia destrucción de otra lancha en el Pacífico: una persona murió

“La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, señalaron desde el Comando Sur.

DW

ADN Radio

Estados Unidos anuncia destrucción de otra lancha en el Pacífico: una persona murió

El Ejército de Estados Unidos afirmó haber llevado a cabo el lunes un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de traficar con drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental, en el que murió un hombre.

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) declaró en la red social X que “la embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción”, afirmó el Southcom.

El Southcom indicó que el “ataque cinético letal” se llevó a cabo bajo las órdenes del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

El ejército publicó un breve vídeo en el que, según afirmó, se mostraba el ataque.

Las imágenes parecen mostrar cómo el barco es alcanzado por numerosas ráfagas de disparos, mientras que en la mayoría de los ataques anteriores de este tipo los barcos parecían haber sido alcanzados por un misil.

Ni la versión del ejército ni la autenticidad del vídeo pudieron verificarse inicialmente de forma independiente.

