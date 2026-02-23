EE.UU. confirma apoyo de inteligencia a México en operativo que dio de baja a “El Mencho”, líder del CJNG

El gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes que brindó apoyo de inteligencia a México para el operativo que culminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue ratificada por la Casa Blanca, en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

La vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró que la colaboración fue clave para el despliegue realizado en Tapalpa, estado de Jalisco, y subrayó la prioridad estratégica del objetivo.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, afirmó en un mensaje público.

Cooperación bilateral y balance del operativo

De acuerdo con antecedentes difundidos por Washington, el operativo dejó tres integrantes del cártel abatidos, tres heridos y dos detenidos. La vocera agregó que el gobierno estadounidense “elogia y agradece” al Ejército mexicano por la coordinación y la ejecución del procedimiento, destacando la efectividad del trabajo conjunto.

Un funcionario de defensa citado por The Washington Post explicó que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC) —unidad de inteligencia creada recientemente bajo la supervisión del Comando Norte— tuvo un rol decisivo en la identificación del objetivo y el intercambio de información táctica que permitió el resultado final.

Oseguera Cervantes, de 56 años, figuraba entre los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Existía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, dada su responsabilidad en la expansión del CJNG y su rol central en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU.

Desde la Casa Blanca remarcaron que la estrategia responde a una línea definida por el presidente Donald Trump. “Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, enfatizó Leavitt. Washington acusa al líder abatido de encabezar un “reinado de terror” y de causar “innumerables vidas destruidas” por el narcotráfico.

Cabe recordar que Estados Unidos incluyó el año pasado al CJNG en su lista de organizaciones terroristas, reforzando el marco legal para operaciones de cooperación internacional.