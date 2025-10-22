;

VIDEO. Estados Unidos destruye lancha narco en el Pacífico Oriental y deja dos muertos

El ataque reafirma la política de mano dura del actual gobierno estadounidense contra el tráfico de drogas.

Javiera Rivera

Estados Unidos

Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un nuevo operativo militar contra una embarcación vinculada al narcotráfico, que navegaba en el Pacífico Oriental.

A través de la red social X, el funcionario señaló que la acción fue realizada “bajo la dirección del presidente Trump”, y que el buque “era operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas”.

“Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, había dos narco-terroristas a bordo. Ambos murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, escribió Hegseth en su publicación.

“No habrá refugio ni perdón”

El secretario justificó la ofensiva asegurando que el barco fue detectado por inteligencia militar y que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico.

“Los narcoterroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar del hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió.

El mensaje reafirma la política de mano dura del actual gobierno estadounidense, que ha comenzado a equiparar a los cárteles de la droga con grupos terroristas, permitiendo el uso de fuerza militar directa fuera de su territorio.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado han informado si hubo coordinación previa con los gobiernos de la región.

