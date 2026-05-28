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Descolgado del Tren de Aragua: extraditan desde Perú a venezolano acusado de secuestrar a padre e hija en Las Cabras

El hombre habría participado en el rapto de un hombre y una menor de 7 años durante un violento robo.

Ruth Cárcamo

Captura PDI Chile

Captura PDI Chile

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de Interpol Chile, logró la extradición desde Perú de un ciudadano venezolano imputado por diversos delitos vinculado a un hecho ocurrido en 2024 en la comuna de Las Cabras, región de O’Higgins.

En esa ocasión, el sujeto junto a otros cinco individuos ingresaron a un domicilio, donde sustrajeron diversas especies y posteriormente secuestraron al dueño de casa –también de nacionalidad venezolana– y a su hija de 7 años.

Las víctimas fueron trasladadas hasta Santiago, donde exigieron una recompensa. Tras ser pagada, ambos fueron abandonados en un sitio eriazo. Luego, la banda se dispersó para evitar el accionar policial.

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Descolgados del Tren de Aragua

De acuerdo con la PDI, los involucrados corresponden a miembros descolgados del Tren de Aragua, quienes se rearmaban para cometer ciertos delitos.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de Interpol Chile, explicó que “esta persona contaba con una Notificación Roja de Interpol y era investigada por la BIPE Antisecuestros Metropolitana, quienes fueron los encargados de realizar el proceso investigativo, hasta ser descubierto residiendo en Perú, donde se articuló el trabajo coordinado con la policía de ese país para que pueda ser capturado”.

Posteriormente, se inició el proceso jurídico y diplomático que permitió concretar su extradición a Chile, donde está imputado por secuestro extorsivo, asociación criminal, robo con violencia y sustracción de menores.

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