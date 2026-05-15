Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez competirán en la segunda vuelta presidencial de Perú, luego de que este viernes finalizara el escrutinio oficial con el 100% de los votos contabilizados.

La segunda vuelta se realizará el próximo 7 de junio y definirá quién encabezará el gobierno peruano durante el período 2026-2031, en un país marcado por una prolongada crisis política que ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 17,18% de los votos válidos y se ubicó en el primer lugar de la elección. En tanto, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,03% y aseguró el segundo puesto por una diferencia de solo 21.210 sufragios.

El tercer lugar fue para Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien obtuvo el 11,90% de los votos y denunció un supuesto fraude electoral, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden esa acusación.

El proceso de conteo se extendió durante 33 días, convirtiéndose en uno de los escrutinios más largos de la historia reciente del país debido a lo estrecho de la disputa por el segundo lugar.

La elección también revive el escenario de 2021. Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, buscará romper una racha de tres derrotas consecutivas en segunda vuelta.

Por su parte, Sánchez cuenta con el respaldo del sector político vinculado al exmandatario Pedro Castillo. Durante la campaña, propuso renegociar contratos de explotación de recursos naturales y aumentar el salario de los profesores.

Aunque los resultados ya están definidos, las autoridades electorales peruanas informaron que la proclamación oficial de los dos candidatos que disputarán el balotaje se realizará este domingo.