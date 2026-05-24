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Con escala en Bolivia y destino final Colombia: 80 migrantes son expulsados de Chile en nuevo vuelo

La medida forma parte del endurecimiento del control migratorio impulsado por La Moneda.

Nelson Quiroz

E. Santa

Con escala en Bolivia y destino final Colombia: 80 migrantes son expulsados de Chile en nuevo vuelo

Con escala en Bolivia y destino final Colombia: 80 migrantes son expulsados de Chile en nuevo vuelo

00:42

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Un nuevo vuelo de expulsión de migrantes salió durante la mañana de este domingo desde Chile, en el marco de las medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para reforzar el control migratorio.

Según se informó, la aeronave despegó cerca de las 08:00 horas y corresponde al tercer operativo de este tipo realizado en los dos primeros meses de la actual administración.

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El vuelo transporta a 80 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o con antecedentes penales, todos con órdenes de expulsión vigentes.

El recorrido contempla una primera escala en Iquique, para posteriormente continuar hacia Bolivia y finalizar en Colombia.

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Los dos vuelos anteriores habían trasladado a cerca de 40 personas cada uno, principalmente de nacionalidades ecuatoriana, colombiana, boliviana y haitiana.

Desde el Ejecutivo adelantaron que durante las próximas horas se entregará un balance oficial con mayores detalles sobre los pasajeros del vuelo y cifras actualizadas sobre la situación migratoria en el país.

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