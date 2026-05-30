Escándalo en Colombia: denuncia por violencia intrafamiliar golpea a candidato presidencial a horas de las elecciones

A solo horas de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Santiago Botero quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que una Comisaría de Familia ordenara su desalojo de la vivienda que compartía con su esposa y su hijo de 10 meses, en el marco de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar.

Según antecedentes divulgados por medios colombianos, la denuncia fue presentada por su esposa, Manuela Echeverri, quien acusó al aspirante presidencial de impedirle el ingreso al domicilio junto a su hijo.

El caso se encontraría en tramitación desde hace aproximadamente un mes y contempla denuncias por hechos ocurridos el pasado 28 de mayo.

La denuncia y la respuesta del candidato

De acuerdo con la información difundida, la acción judicial también incluiría acusaciones relacionadas con amenazas de muerte, exhibición de un arma de fuego y un presunto disparo. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre eventuales cargos o medidas adicionales derivadas de la investigación.

Tras conocerse el procedimiento, Santiago Botero respondió a través de redes sociales y rechazó las acusaciones. En un comunicado, afirmó que “yo no tengo problema con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirven este tipo de escándalos”.

El candidato de centroderecha también sostuvo que “he actuado con responsabilidad sobre cada acto y cada palabra, no para agradarle a una persona sino para cumplirle a Dios, que es el que todo lo ve”.

Botero ha desarrollado una campaña marcada por un discurso de mano dura contra la delincuencia, bajo el eslogan “darle balín a los bandidos”, aunque las encuestas le atribuyen menos del 2% de intención de voto.

La polémica aumentó luego de la difusión de registros audiovisuales en los que presuntamente se escucha al candidato amenazar con “plomo” a uno de los funcionarios que participaba en el procedimiento de desalojo.

En medio de la controversia, la también candidata presidencial Paloma Valencia abordó el caso y manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, señalando que “Colombia tiene que entender que el lugar de las mujeres es al lado de los hombres, no atrás ni al lado”.

El episodio irrumpe en la recta final de la campaña presidencial colombiana y suma tensión a una jornada electoral que ya se anticipaba altamente polarizada.