Bolivia atraviesa uno de sus momentos más críticos y convulsos de los últimos años. Lo que comenzó a principios de mayo como un levantamiento sectorial focalizado por la reducción del subsidio al combustible, escaló de forma acelerada durante las últimas tres semanas hasta convertirse en una masiva protesta multisectorial que tiene a la sede de gobierno completamente aislada y sitiada por tierra.

La crisis económica subyacente, marcada por una inflación que avanza a un ritmo del 14% interanual según cifras de abril, detonó el malestar de gremios mineros, transportistas, campesinos, docentes y sindicatos. Estos colectivos exigen al presidente Rodrigo Paz dar marcha atrás a sus severas medidas de austeridad para frenar el encarecimiento del costo de vida.

En respuesta, el Mandatario se mantiene firme en su postura de resguardo fiscal, argumentando que no comprometerá más recursos públicos para mantener bajo control el déficit fiscal, situado en un 10% del PIB.

Hemos preparado este paquete de leyes para que, junto a las propuestas de los parlamentarios y de diferentes regiones, se genere un debate abierto en el país que beneficie a todos los bolivianos y bolivianas:

1. Ley de Hidrocarburos

2. Ley de Inversiones

3. Ley de Minería

4. Ley… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) May 9, 2026

La Paz incomunicada: desabastecimiento y pérdidas millonarias

El impacto más severo de la movilización se concentra en el departamento de La Paz, el cual cumple 13 días totalmente incomunicado del resto de la nación debido a los severos cortes de rutas promovidos por la Federación de Campesinos Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB). Los cortes viales también se replican en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

Las consecuencias de este bloqueo total ya adoptan tintes de crisis humanitaria:

Varados en ruta: Se estima que cerca de 5.000 camiones de carga permanecen retenidos en las carreteras sin poder avanzar.

Se estima que cerca de permanecen retenidos en las carreteras sin poder avanzar. Impacto comercial: Las distintas cámaras de comercio calculan pérdidas económicas que superan los 50 millones de dólares diarios .

Las distintas cámaras de comercio calculan pérdidas económicas que superan los . Efecto en servicios: Varios bancos comerciales debieron cerrar temporalmente sus sucursales por motivos de seguridad. Paralelamente, la petrolera estatal YPFB suspendió el envío de crudo hacia las zonas afectadas debido al asedio de su planta de Senkata.

Varios bancos comerciales debieron cerrar temporalmente sus sucursales por motivos de seguridad. Paralelamente, la petrolera estatal YPFB suspendió el envío de crudo hacia las zonas afectadas debido al asedio de su planta de Senkata. Costo humano: Las autoridades ya confirman tres fallecimientos directamente vinculados a las movilizaciones, destacando el caso de pacientes que murieron al interior de ambulancias atrapadas en los bloqueos viales.

Para paliar el desabastecimiento crónico de alimentos y material sanitario, el Ejecutivo implementó un puente aéreo con aviones militares y de carga. A esta estrategia de emergencia se sumó la ayuda internacional: Argentina envió un avión militar con suministros, mientras que el Gobierno de Chile, en una operación coordinada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y la FACh, concretó este jueves el arribo de un avión Hércules a La Paz cargado con 12 pallets conteniendo 480 cajas de alimentos para ir en ayuda de las familias damnificadas.

Disturbios con dinamita y quiebre en el Palacio de Gobierno

Las calles de La Paz se convirtieron en el escenario de una batalla campal. Grupos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la plaza Murillo, eje del poder Ejecutivo y Legislativo, utilizando piedras, petardos y cargas de dinamita para romper los anillos de seguridad de los agentes antimotines, quienes respondieron con masivas dosis de gases lacrimógenos.

Los disturbios terminaron con la quema de un vehículo policial, saqueos a pequeños comerciantes y severos destrozos en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Además, la estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente el servicio en cuatro de sus líneas debido a daños en la infraestructura.

Riot police stand guard during a protest demanding the resignation of Bolivian President Rodrigo Paz, in La Paz, on May 18, 2026. Bolivians have taken to the streets for the past two weeks, blocking roads into La Paz and disrupting deliveries of food, medicine and other goods to the seat of government, while demanding higher wages, economic relief and the resignation of centre-right President Rodrigo Paz amid a severe economic crisis. (Photo by AIZAR RALDES / AFP via Getty Images) / AIZAR RALDES Ampliar

Protesters clash with riot police during a protest demanding the resignation of Bolivian President Rodrigo Paz, in La Paz, on May 18, 2026. Bolivians have taken to the streets for the past two weeks, blocking roads into La Paz and disrupting deliveries of food, medicine and other goods to the seat of government, while demanding higher wages, economic relief and the resignation of centre-right President Rodrigo Paz amid a severe economic crisis. (Photo by AIZAR RALDES / AFP via Getty Images) / AIZAR RALDES Ampliar

En el plano político, las demandas sociales de profesores (que exigen mejoras salariales) e indígenas (que rechazan reformas agrarias) se mezclaron con una abierta ofensiva política alentada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde Cochabamba, el expresidente Evo Morales ha utilizado sus redes sociales para presionar la renuncia de Rodrigo Paz. Los simpatizantes de Morales agudizaron sus protestas en las calles luego de que un juez lo declarara en desacato por no presentarse a declarar en una causa judicial por tráfico de personas.

Tras criminalizar la protesta social, el gobierno de Rodrigo Paz, está reprimiendo con fuerzas policiales y militares a miles de bolivianos que protestan contra el modelo neoliberal y estado colonial; e inició una brutal persecución y detención como el mandamiento de aprehensión… pic.twitter.com/Vwr0waNlzP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 18, 2026

A este complejo frente externo se le sumó una rebelión interna en el Ejecutivo: el vicepresidente de la República, Hermán Lara, rechazó públicamente el despliegue de los 3.500 efectivos policiales ordenados por el presidente Paz para liberar las rutas por la fuerza (operativo que ya deja 90 detenidos).

Esta discrepancia instala un flanco crítico de inestabilidad, considerando que Lara es el sucesor legal directo en caso de una eventual caída del Mandatario, a quien aún le restan cuatro años y medio de mandato institucional.

Pese al adverso panorama doméstico, Paz recibió un espaldarazo internacional: la Oficina de Asuntos Exteriores de EE. UU. y un bloque de ocho gobiernos latinoamericanos aliados, incluido Chile, emitieron comunicados en los que condenaron la violencia y manifestaron su firme rechazo a cualquier acción que atente contra el orden democrático constituido en Bolivia.